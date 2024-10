Si sono recentemente concluse due intense settimane di addestramento per il personale SFA (Soccorso Fluviale Alluvionale), organizzate a Cremona per i Comandi dell’Est Lombardia, tra cui Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi, Mantova e Pavia. Il corso ha visto la partecipazione di oltre 130 operatori e si è svolto presso il fiume Serio in Crema.

Durante l’addestramento, gli operatori hanno affinato le proprie competenze nelle manovre di emergenza, tra cui la conduzione del gommone rafting in corrente. Una delle attività principali ha incluso una simulazione di ricerca e soccorso (SAR – Search and Rescue), dove è stato eseguito il recupero di un pericolante bloccato in alcune ramaglie attraverso una manovra telfer con gommone; recupero con tirolese doppia, con l’ausilio del gommone, di una vittima all’interno di un rullo; recupero di alcuni pericolanti bloccati su un isolotto a mezzo di una teleferica semplice con gommone.

Queste sessioni rappresentano una fondamentale opportunità per migliorare le capacità operative del personale SFA, garantendo interventi sempre più efficaci e sicuri in caso di emergenze fluviali e alluvionali. La collaborazione tra i vari comandi ha messo in luce l’importanza di un approccio integrato e coordinato nella gestione delle situazioni critiche.

