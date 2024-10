Al via le convocazioni, come annunciato dal sindaco Andrea Virgilio, sul rinnovo dei cda delle partecipate del comune di Cremona. La prossima settimana è in calendario un incontro con tutto il centrodestra (o parte della minoranza visto che all’interno c’è ancora una frattura non sanata dopo le elezioni provinciali). A inizio di questa settimana si è tenuto il primo incontro con una delegazione del Pd, formata dal capogruppo in consiglio comunale Roberto Poli e da Maura Ruggeri, presidente della direzione del Pd.

