Ilaria Salis: “In Ungheria non ci sono condizioni per processo equo”

(Adnkronos) – In Ungheria “non ci sono le condizioni minime per un processo equo”. Lo sottolinea l’eurodeputata di Avs (The Left) Ilaria Salis, in conferenza stampa a Strasburgo. L’Ungheria ha chiesto al Parlamento europeo di rimuovere l’immunità parlamentare di Salis.

“Mi auguro vivamente che il Parlamento Europeo decida di difendere lo Stato di diritto, decida di difendere i diritti umani e di non piegarsi alle prepotenze della democrazia illiberale di Viktor Orban”, dice Salis, che aggiunge di non saper “dire” se ci sia effettivamente il rischio che il Parlamento europeo le revochi l’immunità parlamentare, rimandandola ad essere processata in un Paese che l’ha condotta in Aula ammanettata e al guinzaglio, ma “sta di fatto che comunque la richiesta da Budapest è arrivata. Dovrà essere trattata all’interno del Parlamento, seguendo tutte le procedure standard che si seguono in questi casi”. La richiesta dell’Ungheria verrà esaminata dalla commissione Juri, seguendo un iter che prenderà “qualche mese”.

Nella prima parte degli oltre “15 mesi” trascorsi in custodia cautelare nelle carceri ungheresi, Ilaria Salis è stata sottoposta alla “tortura bianca”, una tecnica di tortura psicologica che mira alla completa deprivazione sensoriale e all’isolamento del detenuto, particolarmente in voga in Iran, denuncia la stessa eurodeputata. “Io sono stata arrestata l’11 febbraio 2023 a Budapest – ricostruisce Salis – durante una retata della polizia, in occasione delle manifestazioni antifasciste contro la Giornata dell’onore. La Giornata dell’onore è una vergognosa commemorazione, dove ogni anno si radunano migliaia di neonazisti provenienti da tutta Europa”. Il governo ungherese, continua Salis, “non solo non impedisce un evento del genere, ma anzi contribuisce a sostenerlo, a finanziarlo con soldi pubblici. Io sono stata tirata giù da un taxi, ammanettata, senza nessuna reazione, e poi sono stata accusata in modo arbitrario di fatti avvenuti nei giorni precedenti, rispetto ai quali io sono innocente, come ho sempre dichiarato. Non ci sono prove contro di me. Non sono stata riconosciuta tra gli aggressori né dalle vittime, né dai testimoni. Tuttavia, sono stata detenuta in custodia cautelare in carcere in Ungheria per oltre 15 mesi, in condizioni detentive disumane e degradanti, che sono state anche oggetto di interrogazioni parlamentari, sia qui presso il Parlamento europeo che presso il Parlamento italiano”.

“Nei primi mesi – continua Salis – sono stata confinata, in condizioni igieniche raccapriccianti, in isolamento prolungato. Non ho avuto la possibilità di comunicare, neanche con la mia famiglia, per più di sei mesi. Sono stata sottoposta a ripetuti interrogatori, che miravano a fabbricare una confessione. Per tutto il periodo l’alimentazione, i prodotti igienici sono sempre stati carenti. Sono stata chiusa in cella per 23 ore al giorno. Ero in una condizione che si configura come tortura bianca. Il periodo di carcerazione cautelare è stato molto lungo e molto pesante per me. Tuttora sono esposta a un rischio enorme: rischio una pena enorme, fino a 24 anni di carcere duro”.

Nella plenaria a Strasburgo, Salis parla dell’accordo Italia-Albania sui migranti. “Con la vergognosa operazione in Albania, di coloniale memoria, il governo italiano si è fatto avanguardia di un attacco europeo contro le migrazioni e il diritto – scandisce – Il tentativo, per ora fallito, di esternalizzare la detenzione in un campo di concentramento sul territorio straniero e di accelerare le procedure di valutazione e rimpatrio dei migranti rappresenta una crudele sofferenza e una umiliazione per le persone deportate in alto mare, trattate come umanità sacrificabile”.

Per Salis, si tratta di “una prova di assoluta incompetenza, dato che l’illegittimità dell’operazione era evidente fin dall’inizio. E’ una inquietante forzatura da destra del diritto internazionale, che tutela i diritti delle persone in movimento. Normalmente un governo che ha esposto il proprio Paese ad una simile figuraccia internazionale dovrebbe dimettersi, per manifesta incapacità e mancanza di etica. Il Parlamento Europeo dovrebbe prendere le distanze e condannare. L’operazione Albania dovrebbe essere immediatamente interrotta, mentre dobbiamo impegnarci per creare canali sicuri per la migrazione”, conclude. Come aveva già fatto in un’altra occasione, Salis ha rifiutato le ‘blue card’, le domande che le volevano rivolgere altri eurodeputati, tra cui Susanna Ceccardi della Lega.