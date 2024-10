Al termine della sfida tra Cremonese e Salernitana, valida per la 10ª giornata di Serie BKT 2024-25, il centrocampista grigiorosso Luca Zanimacchia è intervenuto in conferenza dalla sala stampa dello Zini. Ecco le sue dichiarazioni.

Nel secondo tempo avevi tanti spazi a disposizione, ma sei stato servito poco. Come mai? Nel primo tempo hai anche sbagliato un gol dall’interno dell’area…

“Non lo so, domani guarderemo la partita e valuteremo. Oggi contava vincere, il resto è relativo. Il gol sbagliato? Può capitare, la prossima volta spero di farlo”.

Sei tornato a giocare in un sistema di gioco più adatto alle tue caratteristiche. Come ti stai trovando? Dall’altro lato c’era Buonaiuto, come nella stagione della promozione…

“Il ricordo è super positivo, perché quell’anno abbiamo fatto davvero una stagione bellissima. Può essere la mia posizione congeniale, ma mi sono divertito anche quando ho agito da quinto. Mister Corini ci sta dando un’identità diversa rispetto a prima e siamo tutti dentro. Oggi abbiamo fatto una partita importante, segnando due gol bellissimi su due folate”.

Come avete gestito la gara dopo il gol del 2-1 della Salernitana?

“Secondo me bene, perché eravamo tutti a combattere su ogni pallone e avevamo senso del pericolo, che tiene alta l’attenzione durante la partita. Credo che abbiamo fatto un’ottima gara da tutti i punti di vista e dobbiamo continuare così”.

