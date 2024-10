L’ispezione infrastrutturale disposta dall’Anas sul ponte in ferro di Po, con conseguente senso unico alternato dalle 9.30 di questa mattina, sta causando rallentamenti in viale Po, in via Eridano e in via del Sale, in pratica tutte le direttrici verso il piacentino.

Tra le 14 e 15, quindi in una fascia oraria che non sarebbe considerata di punta, le file in via Eridano arrivavano fino al piazzale della Tamoil. I disagi continueranno fino ad almeno le 17.30 e si protrarranno fino a giovedì 31 ottobre.

Gli addetti dell’impresa appaltatrice dovranno assicurare, per tutta la durata dei lavori, le condizioni di sicurezza connesse alla circolazione stradale, garantendo i necessari presidi, anche in base all’evoluzione delle condizioni meteo.

Tenuto conto dell’importanza dell’arteria stradale, sarà attivato per ogni evenienza un coordinamento con i Comandi della Polizia Stradale e Locale del territorio.

