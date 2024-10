Proseguono da parte dei Carabinieri i servizi di controllo in centro a Cremona e nelle zone considerate sensibili, a contrasto di episodi che possano compromettere l’ordine e la sicurezza pubblici nonché il decoro urbano. Nel mirino chi, spesso sotto l’effetto di bevande alcoliche, scatena risse, aggressioni e altri episodi analoghi.

Nella serata di sabato i militari hanno quindi presidiato, dalle 18 alla mezzanotte, le piazze e le vie del centro storico, in particolare piazza Roma, piazza Lodi, piazza Marconi e le vie limitrofe, con l’impiego di due pattuglie, effettuando verifiche sulle persone presenti, in particolare modo quelle che stazionavano sulle panchine e bevevano alcolici.

Nel complesso sono state identificate 49 persone, di cui 8 di interesse operativo perché già con precedenti di polizia a carico, ed è stato controllato un esercizio pubblico. Il servizio ha permesso di denunciare una persona ritenuta responsabile di tentato furto aggravato su auto e di porto di oggetti atti ad offendere e di sanzionare amministrativamente un uomo per ubriachezza.

Il ladro, 49 anni, pregiudicato e senza fissa dimora, è stato sorpreso dai militari a rovistare all’interno di un’auto. Vedendo la pattuglia l’uomo ha cercato di allontanarsi, ma è stato raggiunto e bloccato. L’uomo aveva sottratto dalla vettura alcune monete. Perquisito, è stato trovato in possesso di due coltelli multiuso e un coltello a serramanico di medie dimensioni, nascosti in un marsupio, di cui non ha saputo giustificare il possesso, e che sono stati posti sotto sequestro. Nei suoi confronti è scattata poi la denuncia per furto aggravato e porto di oggetti atti ad offendere.

Un’altra pattuglia, verso le 22, ha fermato e controllato in piazza Roma un 27enne, con precedenti di polizia, che aveva bevuto ed era in stato di alterazione, e che creava disturbo. E’ stato sanzionato per ubriachezza.

