Il sindaco Andrea Virgilio ha ricevuto oggi a Roma il riconoscimento assegnato da Legambiente al Comune di Cremona nell’ambito della classifica Ecostistema Urbano 2024 che ha visto la città capoluogo al terzo posto dietro a Belluno e Modena, per numero di alberi ogni 100 abitanti, e in quarta posizione per metri equivalenti di piste ciclabili/100 abitanti.

“Il riconoscimento ricevuto oggi a Roma insieme all’assessore all’Ambiente Simona Pasquali, durante la presentazione del rapporto sulle performance ambientali delle città 2024 – ha spiegato il sindaco Andrea Virgilio – serve a ricordarci il percorso fatto e le tante cose che ancora restano da fare. Se vogliamo città più vivibili, e più sostenibili, dobbiamo fare tutti uno sforzo maggiore. Verde, mobilità leggera, trasporto pubblico, rigenerazione urbana, recupero delle aree dismesse, interventi idrogeologici ed energie rinnovabili devo essere le priorità dei prossimi anni”.

“Molto resta da fare, insomma, per migliorare la qualità dell’aria e risolvere il problema della concentrazione di polveri sottili sul territorio, come nel resto della Pianura Padana. Ma gli investimenti fatti finora ci permettono di essere anche sul podio della classifica”.

