Cuochi, pasticceri, baristi, meccanici, idraulici, elettricisti, parrucchieri, estetisti. A CrForma sono iniziate le attività di orientamento dedicate ai ragazzi e alle ragazze di terza media per presentare i corsi dell’anno scolastico 2025/2026. In programma, a Cremona e Crema, open day e micro stage. Per gli studenti e le famiglie c’è, infatti, la possibilità di visitare le sedi, conoscere i docenti, testare i laboratori di settore insieme agli studenti e alle studentesse già iscritti. Le date di Cremona: 14 novembre, 7 dicembre, 20 marzo per gli open Day, da novembre a marzo in giorni infrasettimanali per i microstage (su prenotazione). A Crema, invece, open day e microstage in programma nei giorni 23 e 30 novembre, 14 dicembre e 11 gennaio. Sul sito dettagli e iscrizioni agli eventi Orientamento: https://www.crforma.it/orientamento.

Open day e micro stage sono occasioni importanti per informarsi sui corsi per la qualifica e il diploma nei settori Ristorazione, Benessere, Termoidraulica, Sistemi elettrici e Meccanica, per incontrare il team di CrForma e per conoscere il metodo della scuola basato sul fare e sulle persone. 23 corsi, tra triennali e annuali, laboratori di settore dal primo anno, fino a 730 ore di tirocinio in azienda dal secondo anno, fiere internazionali ed eventi sul territorio, esperienze “on the job” all’estero. Centinaia di studenti e studentesse ogni anno escono da CrForma e diventano professionisti in grado di costruirsi un futuro professionale. “I prossimi potete essere voi. Venite a conoscerci”.

© Riproduzione riservata