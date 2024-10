Al termine della sfida tra Cremonese e Modena, valida per la 11ª giornata di Serie BKT 2024-25,il difensore grigiorosso Luca Ravanelli ha commentato, in esclusiva ai microfoni di CR1, l’incontro del Braglia. Ecco le sue dichiarazioni.

Come hai visto la gara di oggi?

“Fino al loro primo gol abbiamo fatto un’ottima prestazione, poi ci siamo innervositi su alcune palle che non dovevamo sbagliare, con loro che giocavano solo sulle ripartenze. Dopo il secondo gol abbiamo avuto una grande reazione, è un pareggio che vale”.

Il bicchiere è mezzo pieno o mezzo vuoto?

“Mezzo pieno, anche se dobbiamo lavorare meglio sulle palle inattive su cui abbiamo preso gol e sulle ripartenze che abbiamo concesso all’avversario. Ma c’è stata una grande reazione e dopo due vittorie è arrivato un punto che vale e dà continuità alle due vittorie consecutive”.

La Cremo continua ad incassare gol. Vi siete dati una spiegazione?

“No, però significa che qualcosa non va. L’importante è la prestazione, abbiamo cambiato anche modulo e modo di giocare e lavoreremo per non prenderne in futuro”.

A che livello di conoscenza siete con i dettami di mister Corini?

“Le prime due gare sono andate bene, oggi abbiamo sbagliato soprattutto in fase di uscita e loro giocavano su quello grazie alla loro velocità, quindi è stata una partita totalmente diversa dalle altre. Possiamo sicuramente fare meglio e faremo di meglio”.

Come ti trovi in questa difesa a quattro?

“Ci ho sempre giocato, anche se a cinque non mi sono trovato male. Gioco da tanti anni con Bianchetti, mi sento a mio agio e mi trovo bene”.

Il campo ha inciso sulla prestazione?

“La palla non scorreva così velocemente e non ha facilitato le imbucate, ma non è sicuramente una scusante”.

Con che occhi guardate la classifica?

“Noi guardiamo solo a noi stessi e puntiamo a vincere ogni gara. Ora arriverà il Pisa e lotteremo per ottenere tre punti”.

Che partita ti aspetti contro i toscani, considerando anche che sarà il terzo impegno in pochi giorni?

“Cercheremo di recuperare energie per essere al meglio. Il Pisa è la capolista, una squadra forte, ma noi metteremo tutte le nostre carte in tavola per portare a casa la vittoria”.

