Al cimitero monumentale di Cremona, ultimi preparativi per la sistemazione di aiuole e percorsi in vista della commemorazione dei defunti. “Ringrazio tutte le maestranze, dai servizi cimiteriali, all’Aem alle cooperative che si occupano del verde, per l’attenzione e la cura che hanno dedicato in questi giorni al lavoro”, afferma Paolo Carletti, assessore alla partita oltre che al Patrimonio. “Non è scontato agire in un contesto come questo con la delicatezza che abbiamo visto”.

All’ingresso sono state collocate due nuove fioriere e sono stati sistemati i camminamenti in ghiaia, alcuni probemi restano, ma almeno per una parte di essi il Comune sta ottenendo risultati concreti: “A breve arriveranno i nuovi lavandini nel multipiano, mentre siamo consapevoli delle infiltrazioni d’acqua negli androni e in particolare nei sotterranei. Quello è un problema reale, per il quale siamo in contatto con la Soprintendenza, queste strutture infatti sono tutte sottoposte a vincolo”.

Per quanto riguarda le luci perpetue, sono stati stanziati 100mila euro già nel bilancio di quest’anno per sopperire alle problematiche dell’impianto elettrico, vetusto e oggetto di varie estensioni nel corso dei decenni. “Il 18% delle luci non è funzionante, stiamo rimediando e a breve vedremo i risultati, ma proprio per questo nel frattempo abbiamo invato lettere di scuse ai cittadini interessati da questo problema”.

Terminato invece il restauro dello scalone monumentale di fronte al cimitero, da giovedì saranno posizionati quattro cipressi. In questo modo tornano fruibili dopo anni di chiusura le due rampe che dalla sommità del cavalcavia conducono a via Cimitero e per aumentare i livelli di sicurezza per i pedoni dovrebbe essere realizzato un solo attraversamento pedonale, rialzato. Inaugurazione prevista per il 2 novembre, con la benedizione del vescovo Napolioni, subito dopo la celebrazione della Messa al famedio.

Giuliana Biagi

© Riproduzione riservata