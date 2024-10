Pauroso schianto in via Brescia nel tardo pomeriggio di giovedì, quando due vetture si sono scontrate, all’altezza dell’incrocio con via Biraga, pochi chilometri fuori dalla città, probabilmente durante un tentativo di sorpasso. Una delle due auto ha terminato la propria corsa nel fosso.

Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118, con ambulanza e auto medica, coadiuvati dai Vigili del Fuoco, che hanno dato una mano a soccorrere i feriti a mettere in sicurezza i mezzi. Due le persone soccorse: un 55enne e un 63enne.

Per i rilievi del caso sono invece intervenute alcune pattuglie della Polizia Locale di Cremona. La strada è stata chiusa per consentire le operazioni di soccorso, e si sono create lunghe code, in entrambe le direzioni. ac

