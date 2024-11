In esclusiva ai microfoni di CR1 si è presentato anche Jari Vandeputte, esterno della Cremonese, che ha analizzato il ko casalingo contro la capolista Pisa.

È arrivata la prima sconfitta della gestione Corini, che partita è stata dal campo?

“Penso che nel primo tempo potevamo avere più pazienza. Erano molto forti da tenere, ci ripartivano e ci hanno segnato due gol così. La parte più difficile era pareggiarla e ci siamo riusciti, ma era importante non prendere gol prima della fine del primo tempo. Quello ci ha complicato la partenza della ripresa. Una sconfitta che fa male ma bisogna stare tranquilli. Sicuramente avremmo potuto fare meglio; domani analizzeremo ciò che non ha funzionato e penseremo alla partita di sabato”.

Ha pesato più il livello fisico o mentale?

“Dovevamo essere intelligenti sul non forzare il gioco e non farli ripartire. Bisogna restare uniti, lavoreremo insieme come abbiamo fatto sempre nelle ultime settimane”.

Ti senti meglio nel ruolo che ti ha assegnato Corini?

“Certamente. Preferisco giocare sulla fascia, cerco di dare il massimo di me stesso, ma anche prima e quindi su questo aspetto non cambia nulla. Ovviamente la mia posizione preferita è la fascia”.

Come procede la ambientazione nel gruppo?

“Sono a buon punto. Abbiamo lavorato bene sul gruppo, e con il nuovo tecnico stiamo sistemando la tattica. Io mi sento bene e continuerò a mettermi a disposizione per la squadra”.

