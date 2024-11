Sicurezza stradale in piazza Libertà, il capogruppo di FDI Marco Olzi “interroga” l’amministrazione Virgilio in merito ai semafori che – secondo le segnalazioni – vengono messi nella funzione lampeggiante troppo presto di sera, tra le 23 e le 23.30. “La situazione sta suscitando preoccupazione tra i cittadini di Cremona – scrive Olzi – in particolare per coloro che transitano nella zona di Porta Venezia nelle ore serali e notturne.

“Questa anomalia – continua Olzi – che non si era mai verificata in passato, rischia di generare situazioni di pericolo per tutti gli utenti della strada, sia per i veicoli sia per i pedoni, soprattutto in un’area così centrale frequentata, data la delicatezza della questione in termini di sicurezza stradale”.

FDI chiede quindi al sindaco “di chiarire le motivazioni dietro questa scelta e se vi siano eventuali piani per ripristinare il funzionamento completo dei semafori nelle ore notturne“.

