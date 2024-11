Riunione del Duc (distretto urbano del commercio) nel pomeriggio di lunedì, presieduta dall’assessore al commercio Luca Zanacchi. All’ordine del giorno un focus sulla distribuzione dei nuovi contenitori dei rifiuti alle utenze non domestiche e il rinnovo con aggiornamento, nelle prossime settimane, del Patto di Collaborazione “Un Salotto per Cremona,” che sarà sottoscritto dopo 4 anni con tutti gli attuali componenti del Duc e cioè le associazioni, i sindacati, l’amministrazione comunale, la Provincia e la Camera di Commercio. L’attuale Patto era stato sottoscritto 4 anni fa ed è scaduto a giugno.

In questi mesi l’assessore Zanacchi incontrando le associazioni, ha messo le basi per il futuro.

Ma si è parlato anche di Natale: già installate le luminarie, che verranno accese come ogni anno in concomitanza con la Festa del torrone: la città sarà animata dai primi di dicembre fino al 6 gennaio, con tutta una serie di eventi che sono stati calendarizzati: non mancheranno animazioni itineranti, l’albero in stazione attrazioni per i bambini in piazza Roma, e poi si sta pensando a un’installazione in cortile Federico II.

