Presentato questa mattina a palazzo Comunale a Cremona il programma della Festa del Torrone che si terrà da sabato 9 fino al 17 novembre. Tra le novità di questa edizione 2024, che ogni anno si arricchisce di appuntamenti inediti che accompagnano gli eventi storici della Festa. Tutte le informazioni sul programma disponibili all’indirizzo: https://www.festadeltorrone.com/

“Un dolce risveglio”: incontri con i maestri pasticceri, in apertura al PalaTorrone di ogni giornata nei finesettimana: occasioni in cui verranno svelati i segreti della lavorazione artigianale dolciaria da parte dei veri detentori di questa preziosa arte.

“Lo spirito del torrone” è un ciclo di 4 iniziative per scoprire in degustazione ogni volta uno spirito diverso, ma sempre derivato da uno degli ingredienti che creano il torrone, come miele, mandorle e frutta secca.

Avanguardia e innovazione sono l’anima de “Il Torrone Destrutturato”, l’esperienza proposta dell’Istituto Luigi Einaudi, dove gli chef del futuro si cimenteranno insieme ai loro professori nella realizzazione di quattro piatti aventi per tema gli ingredienti di cui si compone il torrone (miele, frutta secca, albume e ostia).

A bilanciare la scoperta dei giovani sperimentatori, arriverà “El cibalo”, il torrone “dei nonni”, un torrone cremoso che veniva anticamente girato a mano dal “giradur” che mostrerà al pubblico la sua realizzazione, a cura di Rivoltini Alimentazione Dolciaria, che proporrà anche un percorso di degustazione di torroni della tradizione e l’atteso Premio Bontà, il riconoscimento che ogni anno va a premiare e ringraziare una realtà cremonese o lombarda che si sia particolarmente distinta in àmbito sociale, solidale e di inclusione.

Immancabili anche le esperienze e le iniziative che Sperlari regalerà al pubblico della Festa e alla città di Cremona, in una serie di esperienze degustative che promettono inaspettate esperienze eclettiche, come è tradizione del brand. Tra le novità di quest’anno alcune imperdibili leccornie: i palati più curiosi non resisteranno dall’assaggiare il gelato al Peperone della Gelateria Artigusto di Carmagnola (To), il Pan di Stracci , l’innovativo dolce ispirato al riutilizzo delle stoffe, proveniente da Prato, i lievitati della Panettoneria 365° e il profumo Dulce Fundamentum, di LUMI, ispirato ai profumi dolci e suadenti che si sprigionano per le vie del centro durante la manifestazione.

La Festa del Torrone a Cremona non è solo un evento gastronomico, ma un’immersione completa nella cultura e storia della città e del suo territorio, e la Festa sarà anche l’occasione da non perdere per assistere all’immancabile rievocazione del matrimonio tra Bianca Maria Visconti e Francesco Sforza con uno scenografico Corteo Storico in costumi rinascimentali, seguito dallo spettacolo di sbandieratori e giocolieri in omaggio a Bianca Maria Visconti a cura della Cavalcata dell’Assunta.

Torna il Treno storico che partirà da Milano, oltre agli appuntamenti musicali e gli spettacoli itineranti delle Marching Band, le esibizioni di ballo e danza, il Torrone Live Bar di Sperlari sotto la Loggia dei Militi e le maxi installazioni vintage in piazza Duomo. Non mancheranno workshop per grandi e piccini e lo spettacolo finale, coreografia di immagini, ricordi e sapori che racchiude e suggella l’anima della kermesse.

Come ogni anno saranno presenti produttori di torrone provenienti da tutto il territorio nazionale che faranno degustare il dolce protagonista della kermesse in diverse declinazioni e varianti, tutte da assaggiare e scoprire all’interno della diffusa rassegna commerciale che si svilupperà in Piazza Stradivari, via Gramsci e all’interno della cornice di Cortile Federico II.

La kermesse è promossa e sostenuta dal Comune di Cremona e dalla Camera di Commercio di Cremona, con il Patrocinio di Regione Lombardia e organizzata da SGP Grandi Eventi. Annovera e conferma come main sponsor: Sperlari, Rivoltini Alimentare Dolciaria, Vergani, il Centro Commerciale Cremona Po e la prestigiosa collaborazione con l’Istituto Superiore Luigi Einaudi.

Tantissimi gli ospiti da Carlo Cracco a Edoardo Raspelli, Paolo Massobrio, Francesco Morano. Tra le curiosità un provolone Val Padana tutto di torrone, realizzato dall’azienda Rivoltini e una pianola sempre fatta di torrone che però suonerà.

