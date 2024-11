Paura a Sospiro, in via Giuseppina, dove -alle 14 circa- si sono scontrati un auto e un camion: nell’urto con il camion l’auto è finita fuori strada. Ferite lievi per le tre persone coinvolte, due ragazzi di 23 e 29 anni e una giovane di 24: dopo l’urto, si sono alzati i toni tra i tre ma sul posto -a calmare anche gli animi – le forze dell’ordine. Sull’incidente sono intervenute due squadre di vigili del fuoco, un’auto medica, due ambulanze, i Carabinieri e la Polizia provinciale per gestire il traffico che inevitabilmente si è formato sulla strada. I due veicoli -auto e camion- viaggiavano entrambi direzione Casalmaggiore: il mezzo pesante stava sorpassando un mezzo agricolo mentre l’auto ha svoltato a sinistra e sono entrati in collisione.

