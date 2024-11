Sforbiciata di permessi auto in centro a Cremona: questa l’intenzione della Giunta Virgilio, che sta facendo i conti con un numero troppo elevato di deroghe. Ad annunciarlo è l’assessore alla Mobilità Luca Zanacchi che sta conducendo una serie di incontri con tutte le categorie coinvolte. Obiettivo: agganciare le autorizzazioni e i permessi di circolazione in ztl e aree perdonali al contenuto dell’ordinanza 2018. “In parallelo – afferma Zanacchi – è partito un lavoro di rilettura e aggiornamento di quell’ordinanza in funzione di alcune esigenze che sono cambiate e di alcune dinamiche che nel tempo si sono evolute in città. Attualmente i numeri dei passaggi auto sono importanti, si può parlare di ‘sforbiciata’ sicuramente di tutte quelle autorizzazioni che rispetto all’ordinanza del 2018 venivano rilasciate in deroga. Abbiamo dato questa indicazione agli uffici del Comune e di Aem e già questo si tradurrà in una effettiva riduzione dei passaggi in ztl e aree pedonali”. Tra i permessi che verranno tagliati figurano ad esempio “quelli rilasciati ad alcune categorie di lavoratori, per i quali non si trova alcun riscontro normativo all’interno dell’ordinanza. Sicuramente non saranno toccati i permessi per residenti e attività commerciali”.

“Altro tema più di prospettiva – conclude l’assessore – è il ripensamento di quell’ordinanza, ma questo sarà argomento che vogliamo approfondire con tutte le categorie coinvolte, facendo i passaggi dovuti”. Dai dati emerge che soprattutto attraverso alcuni varchi i passaggi delle auto sono nell’ordine delle migliaia. Obiettivo dell’amministrazione è quello di agire in funzione della sicurezza e sarà affrontato anche il tema del trasporto pubblico, con la possibilità di inserire i nuovi autobus in arrivo, di taglia più piccola, anche in alcune strade del centro storico attualmente non interessate dai percorsi.

Silvia Galli

© Riproduzione riservata