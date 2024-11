Tre in arresto dopo aver messo a segno una rapina all’autogrill dell’area di servizio autostradale Cremona Sud. Nei guai sono finiti due uomini e una donna, due italiani e uno straniero, trovati in flagranza di reato e arrestati dagli agenti della Squadra Mobile per rapina aggravata. L’indagine è stata condotta dai poliziotti della Mobile e dai colleghi della squadra di polizia giudiziaria della sezione della Stradale in seguito a due colpi consumati le scorse settimane all’autogrill dell’area di servizio Cremona Nord.

Bottino: denaro, sigarette e “gratta e vinci”. Gli investigatori hanno acquisito le querele delle vittime, visionato per diverse ore le immagini dei sistemi di videosorveglianza e studiato il modus operandi dei rapinatori, oltre ad effettuare numerosi servizi di osservazione nelle ore serali e notturne. Una mossa che ha consentito di sorprendere gli indagati nell’atto di compiere due diversi “sopralluoghi” all’autogrill di Cremona Sud.

La notte del 4 novembre, non appena arrivata la segnalazione della rapina da parte del barista dell’autogrill, gli agenti, che nel frattempo avevano già acquisito tutti gli elementi utili per individuare e fermare i responsabili, hanno coordinato gli equipaggi della Volante, riusciti a bloccare la fuga dell’autovettura con a bordo i rapinatori e la refurtiva.

Pochi minuti prima, i tre si erano recati nell’area di servizio, dove due di loro, a volto coperto, avevano puntato un taglierino alla gola del barista, facendosi consegnare 300 euro in contanti e oltre 30 pacchetti di sigarette, per poi uscire, raggiungere il complice a bordo dell’auto e dileguarsi. I tre rapinatori, però, si sono trovati la strada sbarrata dagli equipaggi della polizia e a quel punto sono stati costretti ad arrestare la marcia e arrendersi.

