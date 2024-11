Terminati, con un mese di anticipo, i lavori di realizzazione della nuova rotatoria all’incrocio tra via Trebbia e via Ciria, dove la viabilità riaprirà già nel pomeriggio di giovedì. Come ha spiegato l’assessore Luca Zanacchi, che ha fatto un sopralluogo in mattinata -, insieme al dirigente del settore Mobilità e Verde Pubblico, Emanuele Stoppa, e ai responsabili dei lavori, l’architetto Roberto Guereschi e la geometra Rossella Panozzo – “Il cantiere avrebbe dovuto terminare l’8 dicembre, ma l’azienda ha lavorato alacremente per riuscire ad aprire prima del previsto” ha spiegato Zanacchi. La nuova viabilità prevede una rotonda che “va a regolare il traffico in una zona dove prima c’è sempre stata confusione”. Non solo “Il rettilineo che c’era prima induceva i veicoli ad andare a velocità sostenuta, mentre questa sarebbe zona 30”.

Oltre alla rotonda, è stato realizzato un tratto di pista ciclabile, che funge da collegamento tra quella esistente lungo via Eridano, proveniente da largo Moreni, e il quartiere Po a nord di viale Po, lungo via Trebbia, con una messa in sicurezza complessiva. Infatti la nuova viabilità permetterà ai ciclisti e pedoni di transitare in sicurezza tra la via Trebbia, il viale Po e la ciclopedonale per le canottieri di via Riglio, gli impianti sportivi comunali e di via al Porto.

A completamento dell’intervento è stato anche realizzato un nuovo impianto di illuminazione pubblica. Il progetto, che era stato redatto e approvato sotto la guida dell’allora assessore alla partita, Simona Pasquali, è stato finanziato con fondi Pnrr.

In un primo tempo, dopo la riapertura, non si potrà svoltare a destra verso via Eridano, per via dei lavori in corso in prossimità dell’impresa Cammi, ma sarà possibile attraversare la tangenziale e immettersi nella corsia di marcia che porta verso Barriera Po.

Laura Bosio

