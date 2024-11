Il cremonese Dino Barbieri è stato eletto nel Consiglio Nazionale di Fnaarc, la Federazione Nazionale Associazioni Agenti e Rappresentanti di Commercio, in rappresentanza del territorio. “È un onore per me poter contribuire al lavoro di Fnaarc a livello nazionale” ha detto l’interessato. “Intendo portare in Consiglio la voce e le esigenze di noi agenti, impegnandomi a difendere i nostri diritti e a promuovere il ruolo degli agenti di commercio, una professione spesso sottovalutata ma fondamentale per l’economia del Paese. Ringrazio per la fiducia accordatami e sono pronto a rappresentare al meglio il nostro settore”.

Anche Andrea Badioni, presidente di Confcommercio Provincia di Cremona, esprime il suo apprezzamento per questa nomina: “Siamo orgogliosi di avere Dino Barbieri nel Consiglio Nazionale di Fnaarc, una nomina che valorizza non solo la nostra associazione ma tutto il territorio cremonese. Dino rappresenta l’impegno e la dedizione che caratterizzano gli agenti di commercio, e siamo certi che saprà portare in alto il nome della nostra provincia. A nome di Confcommercio Provincia di Cremona, voglio ringraziarlo per il lavoro che ha svolto fino ad oggi e per quello che continuerà a fare per il nostro territorio a livello nazionale”.

Fnaarc è la principale associazione italiana di rappresentanza per gli agenti e rappresentanti di commercio, costituita nel 1946. È membro di Confcommercio-Imprese per l’Italia e si impegna a tutelare e promuovere i diritti e gli interessi della categoria, con una rete di rappresentanza diffusa su tutto il territorio nazionale.

