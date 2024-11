Cannoncini, “spumine”, torte e dolci di ogni tipo, per una tradizione che prosegue da 170 anni. E proprio la tradizione e la qualità hanno permesso alla pasticceria Baresi di Cremona di ottenere, nella serata di giovedì a Isola Dovarese, il premio “Massimo Alberini” 2024; a consegnarla, l’accademia italiana della cucina.



La storia della pasticceria, che oggi ha sede a pochi passi dal centro cittadino, ha origini lontane: le attività sono iniziate infatti nel 1820 con un biscottificio a Casalbuttano; negli anni l’azienda, che via via è andata in un continuo crescendo, ha servito innumerevoli clienti, tra i quali anche il compositore Giuseppe Verdi.

Da una ventina d’anni, l’attività è gestita da Matteo Alquanti, che insieme alla sorella porta avanti la tradizione familiare.

