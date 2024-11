Dopo la buona riuscita del primo weekend, da 14 al 17 novembre torna a Sospiro la “Sagra del Fasulin”, manifestazione organizzata dalla Pro Loco locale che quest’anno arriva alla sua settima edizione.

Vera protagonista sarà, ancora una volta, la cucina cremonese: saranno infatti diversi i piatti della tradizione proposti nelle diverse serate, dai più classici marubini in brodo (fatti a mano dai volontari) fino alla trippa, passando naturalmente dai “Fasulin de l’oc cun le cudeghe” (i fagiolini dall’occhio con la cotenna di maiale).

La kermesse gastronomica ha luogo, ormai come da tradizione, nel “Palafagiolino”, la tensostruttura riscaldata montata vicino al campo sportivo.

Un progetto che, di anno in anno, cresce e si fortifica, grazie alla pro loco e ai suoi tanti volontari. ac

