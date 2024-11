È un’iniziativa che da decenni Fondazione Banco Alimentare organizza a novembre per sensibilizzare la società civile sul problema della povertà e al contempo dare un aiuto concreto ai bisognosi: è la Giornata Nazionale della Colletta Alimentare, svolta sabato in tutta Italia grazie all’impegno dei volontari con numerose adesioni di supermercati anche a Cremona.

Al centro commerciale CremonaPo ad esempio i volontari hanno invitato quanti si sono recati a fare acquisti a donare una parte della propria spesa alle persone in difficoltà, coinvolgendo nell’attività docenti e studenti della Scuola Sacra Famiglia.

“Se la preghiera non si traduce in agire concreto è vana” ha scritto Papa Francesco nel Messaggio per la VIII Giornata Mondiale dei Poveri che si celebra il 17 novembre, invitando i fedeli a custodire “i piccoli particolari dell’amore”. Parole evidenti nel gesto di quanti hanno partecipato alla Colletta Alimentare, ancor più significativo in un periodo di scarsa disponibilità di cibo da distribuire e di crescita della domanda.

