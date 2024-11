Ats Val Padana lancia una campagna per promuovere lo screening per la prevenzione e la diagnosi precoce dei tumori del colon-retto, dedicato a donne e uomini di età compresa fra i 50 ed i 74 anni, permette di eseguire un test per la ricerca del sangue occulto nelle feci ogni due anni.

La prevenzione e la diagnosi precoce dei tumori permette di intervenire tempestivamente con maggiori probabilità di guarigione e migliore qualità della vita delle persone. Ecco perché aderire agli screening messi a disposizione gratuitamente da Regione Lombardia è una scelta di vita.

“Il tumore del colon retto è uno dei tumori più comuni, ma può essere prevenuto con la diagnosi precoce” spiega Emanuela Anghinoni, responsabile Programmi di Screening di Popolazione di Ats. “Uno dei segni iniziali della sua presenza è il sanguinamento, non visibile ad occhio nudo. Per questo è importante sottoporsi allo screening specifico. Ats della Val Padana offre questa opportunità di salute che invitiamo a cogliere.

Se si ha un’età compresa tra 50-74 anni si riceverà al proprio domicilio un invito per eseguire il test. Con la lettera ci si potrà recare in farmacia per ritirare gratuitamente il kit con il quale, a casa propria in modo facile e veloce, si potrà prelevare un campione di feci. Sarà poi necessario riconsegnare la provetta alla stessa farmacia in tempi rapidi. Se il test è negativo il test potrà essere ripetuto dopo 2 anni. Se invece è positivo verrà consigliato di effettuare una colonscopia che sarà prenotata gratuitamente dagli operatori dell’Ats”.

Sebbene cresciuta negli anni, l’adesione all’invito nelle province di Cremona e Mantova è solo del 43%. “Ciò significa che se meno della metà delle persone esegue il test, l’efficacia dello screening e quindi il beneficio di salute per la popolazione si dimezzano mentre l’impatto sul sistema sanitario ha ricadute elevate” continua Anghinoni. “Eppure, i dati ci dicono che nei 19 anni in cui è stato istituito, lo screening ha permesso di eseguire oltre 695mila test, diagnosticando precocemente 850 tumori maligni. Inoltre, è stato possibile asportare 2.450 adenomi avanzati per i quali è stato garantito il follow-up per la guarigione”.

Risultati che devono incoraggiare e fare capire l’importanza della prevenzione. Per questo Ats, attraverso l’Ufficio Comunicazione, ha lanciato la campagna video Difendi la tua salute, fai prevenzione, disponibile sul sito aziendale e sui canali social, per sensibilizzare la popolazione ad aderire convintamente allo screening per i tumori del colon retto.

