Sono ripresi gli incontri dell’iniziativa “I bambini e i ragazzi incontrano il Comune”, la cui finalità è avvicinare i giovani all’istituzione comunale e a ripercorrere la storia del nostro Comune. Il progetto è stato riproposto anche per l’anno scolastico in corso tenuto conto dell’apprezzamento riscontrato nei due anni precedenti. In questi incontri l’assessore con delega alla valorizzazione di Palazzo Comunale, Paolo Carletti, partendo da una premessa storica sulle origini e sugli sviluppi del Comune di Cremona, illustra ai ragazzi e alle ragazze i meccanismi di funzionamento della massima assemblea elettiva della città, il Consiglio Comunale.

“Tutti convengono sul fatto che i ragazzi dei nostri tempi crescono senza sensibilità per la cosa pubblica, noi cerchiamo di dare il nostro piccolo contributo affinché tale tendenza al disinteresse abbia un’inversione, inversione questa che porti a considerare quanto c’è di pubblico non tanto come qualcosa che non appartiene a nessuno, ma come qualcosa che appartiene a tutti”, dichiara l’assessore Paolo Carletti, che aggiunge: “Il passaggio è cruciale ed è fondamentale per crescere quei buoni cittadini di cui la nostra comunità ha un disperato bisogno, speriamo che gli insegnanti colgano i nostri intendimenti perché non c’è miglior valorizzazione di Palazzo comunale se non quella di farlo vivere ai nostri ragazzi”.

“I bambini e i ragazzi incontrano il Comune” è infatti un percorso per far conoscere i luoghi delle istituzioni locali e il loro funzionamento, così da permettere di avvicinare i bambini ed i ragazzi al tema della rappresentanza e avviare i primi percorsi di educazione alla partecipazione con il coinvolgimento degli insegnanti.

Viene offerta alle scuole la possibilità di affrontare le tematiche con due modalità: un momento illustrativo e di confronto in classe (o, per le scuole secondarie di secondo grado anche nell’ambito di un’assemblea di istituto); una visita ai luoghi delle decisioni di Palazzo Comunale, con la presentazione dei vari ruoli e delle rispettive funzioni (Sindaco, Giunta, Consiglio Comunale).

