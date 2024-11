L’Agorà Network dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Cremona, in collaborazione con la locale Camera di Commercio, propone un corso sul tema Intelligenza Artificiale e AgriFood: dall’evoluzione dell’IA alla nuova Era Generativa. L’evento formativo – organizzato anche in collaborazione con il Politecnico di Milano e Punto Impresa Digitale – partirà a breve e si articolerà in due lezioni.

“Se l’Intelligenza artificiale è ormai pervasiva e tocca molti ambiti della vita di ogni giorno, è in campo economico che l’impatto è infatti maggiore” spiegano gli organizzatori. “E tra i diversi settori interessati spicca l’agroalimentare: agricoltura di precisione, ottimizzazione di operazioni agronomiche o zootecniche, ma anche un miglior orientamento nell’analisi dei mercati o delle filiere sono solo alcuni esempi nei quali l’applicazione di questa tecnologia può diventare una grande opportunità. Si tratta però di situazioni nuove e complesse che richiedono impegno e preparazione”.

Lunedì 25 novembre (ore 15-18), il professor Fabrizio Capocasale dell’Università Cattolica del Sacro Cuore tratterà di Intelligenza Artificiale: Dalle Origini ai Modelli Generativi OpenAi, Google, Anthropic. “Il seminario fornirà un’analisi dell’evoluzione di questa tecnologia, dalla sua introduzione ai più avanzati sistemi generativi contemporanei” spiega Capocasale. “L’obiettivo è comprendere come l’IA stia trasformando diversi settori e analizzare casi concreti delle sue applicazioni aziendali. Ci soffermeremo anche sull’impatto sociale ed economico che queste tecnologie stanno avendo, oltre a discutere delle potenziali sfide etiche e delle questioni legate alla privacy e alla sicurezza. Mostreremo esempi pratici e casi di studio per evidenziare l’impatto reale e le potenzialità di queste tecnologie, mettendo in luce sia i benefici sia le possibili criticità legate alla loro adozione su larga scala”.

Martedì 26 novembre (ore 15-18), il professor Filippo Maria Renga del Politecnico di Milano parlerà di Intelligenza Artificiale nell’Agro-alimentare e nel Marketing. “L’AI avrà un impatto sulla nostra società simile a quello che abbiamo vissuto con l’avvento di Internet” afferma Renga. “Non vi saranno settori e attività immuni ai forti cambiamenti che questa tecnologia può portare. È perciò fondamentale che tutti acquisiamo le competenze per poter governare questo fenomeno e non subirlo, facendoci cogliere impreparati come è stato con l’avvento della digitalizzazione”

Entrambi gli incontri si terranno presso il Campus di Santa Monica dell’Università Cattolica di Cremona, l’iscrizione è gratuita ma necessaria, e si può completare scrivendo a formazione.permanente-pc@unicatt.it o attraverso questo Qr code entro il 20 novembre.

© Riproduzione riservata