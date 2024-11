Putin aggiorna la dottrina nucleare: ampliate le condizioni per attacco atomico

(Adnkronos) –

La Russia ritiene che sia “necessario” allentare le regole per il possibile ricorso alle armi nucleari in risposta a quelle che Mosca vede come minacce alle propria sicurezza. Lo ha reso noto il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov dopo che Vladimir Putin ha firmato un decreto per aggiornare la dottrina nucleare che amplia le condizioni in cui Mosca considererebbe di lanciare un attacco nucleare. “Era necessario allineare i nostri principi all’attuale situazione”, ha detto Peskov dopo l’ok degli Stati Uniti all’Ucraina all’utilizzo dei missili in terrotorio russo.

Già ieri la portavoce del ministero degli Esteri russo Maria Zakharova aveva fatto sapere che se Kiev userà missili a lungo raggio forniti dagli Stati Uniti contro obiettivi in territorio russo, la risposta di Mosca sarà “ferma e appropriata”. “L’uso da parte del regime di Kiev di missili a lungo raggio per attacchi sul nostro territorio significherà il coinvolgimento diretto degli Stati Uniti e dei loro satelliti nella lotta contro la Russia, nonché un cambiamento radicale nell’essenza e nella natura del conflitto. In questo caso, la risposta della Russia sarà appropriata e ferma”, ha minacciato Zakharova in un briefing con i giornalisti a margine del G20 a Rio de Janeiro, dove accompagna Sergei Lavrov. Che poi ha aggiunto sarcastica: “Per quanto Zelensky e i suoi scagnozzi ci sperino e preghino, non c’è nessuna ‘arma miracolosa’ in grado di influenzare il corso dell’operazione militare speciale”.

L’Alto Rappresentante dell’Ue Josep Borrell ritiene che tutti gli Stati membri dell’Ue dovrebbero “seguire” l’esempio degli Usa, che sotto la presidenza di Joe Biden hanno consentito all’Ucraina l’uso di missili per un raggio fino a 300 km all’interno del territorio russo. “E’ un’ottima notizia per gli ucraini, che l’avevano chiesto. Ora gli Stati Uniti – ha detto Borrell a margine del Consiglio Esteri Difesa a Bruxelles – hanno concesso questo permesso: in Europa è di competenza nazionale, quindi alcuni Stati membri lo stanno già facendo, altri lo stanno facendo senza dirlo, altri ieri non hanno detto niente”. “Ma sono sicuro che seguiranno” l’esempio americano, ha proseguito, “per permettere agli ucraini di usare le armi per combattere i russi all’interno del territorio russo. Perché è dal territorio russo che vengono attaccati ed è pienamente conforme al diritto internazionale. Penso che oggi ne discuteremo e spero che tutti gli Stati membri seguano la decisione degli Stati Uniti”.

Intanto la guerra arriva a quota mille giorni. Secondo quanto riportato dal ministero russo della Difesa e dall’agenzia Tass, sarebbero più di 906.000 le perdite, tra morti e feriti, registrate tra le fila delle Forze Armate ucraine dall’inizio dell’invasione russa su vasta scala avviata il 24 febbraio del 2022.

Né Mosca né Kiev hanno sinora divulgato bollettini precisi sulle rispettive perdite. Nei giorni scorsi il New York Times, citando fonti militari e d’intelligence Usa, ha riferito di 57.000 soldati ucraini uccisi, un dato che sarebbe circa la metà rispetto alle perdite russe. La Nato stima la Russia conti oltre 600.000 morti e feriti e fonti d’intelligence occidentali riferiscono di 200.000 caduti e 400.000 feriti tra le fila delle forze russe. Secondo il governo di Kiev, sono più di 722.000 i soldati russi morti o feriti dal febbraio 2022.

Nella giornata di oggi Volodymyr Zelensky ribadisce la volontà di Putin di proseguire la guerra, riportando il nuovo attacco nelle quali sono rimaste uccise sette persone, tra le quali un bambino. “La Russia continua a terrorizzare le nostre regioni di confine” e nella notte “un drone ha colpito Hlukhiv (nella regione di Sumy), distruggendo un ostello di un istituto”, ha scritto su X il presidente ucraino. “Ogni giorno – ha continuato – sollecitiamo il mondo a essere risoluto e abbastanza forte per l’Ucraina, per bloccare questi attacchi contro la nostra gente. Ogni nuovo attacco russo conferma solo le vere intenzioni di Putin. Vuole che la guerra continui, non è interessato a parlare di pace. Dobbiamo costringere la Russia a una pace giusta”.