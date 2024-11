Si è spento ieri Luciano Bolzoni, imprenditore, socio Api Cremona ed ex presidente Provinciale e in seguito Nazionale, ma anche ex presidente Ocrim, consigliere di amministrazione di A2a, socio e ex presidente Canottieri Bissolati.

Ecco il ricordo dell’amico fraterno Giorgio Mantovani, Presidente Società Filodrammatica Cremonese: “Luciano ha ricoperto incarichi di prestigio, che riteneva secondari al confronto con la sua laurea in Filosofia, che rimpiangeva non aver potuto professare. Da una vita Socio e vice Presidente del “Filo”. La sua assidua presenza al Circolo, nel tempo libero, significava che per Luciano era più di una seconda casa. Le sue capacità progettuali ed ideative sono state sempre importanti nella concretizzazione delle iniziative del Sodalizio (nel 2007 “Cremona in Poesia”, nel 2010 il ricordo di Ugo Tognazzi per i 20 anni dalla sua morte, e moltissimi altri importanti contributi)”.

“Il suo sorriso sardonico – continua Mantovani -, i suoi scatti di indignazione morale, quando discutevamo degli attuali problemi politici e sociali, la sua calda e spontanea amicizia, vivranno sempre con noi. La sua bella intelligenza, la sua raffinata cultura, ma soprattutto ricorderemo lo straordinario garbo, il signorile riserbo e la sua generosità che solo le persone profondamente buone ed oneste possono avere. La sua scomparsa lascia, in tutti noi del “Filo”, un grande vuoto. Il nostro pensiero più affettuoso va alla moglie Lidia, alle figlie Eliana e Roberta, a tutti i famigliari, perché possano trovare conforto nel calore e nella stima delle persone che hanno condiviso con lui passioni e pensieri. Sei nei nostri cuori e non ci lascerai mai”.

© Riproduzione riservata