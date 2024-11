Ucraina, Della Valle “Soluzione diplomatica è lontana”

BRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) – “Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky in Parlamento ha continuato con la linea della difesa a oltranza con le armi, con il supporto dei presidenti dei gruppi politici. Per noi significa un’ulteriore escalation militare”. Queste le parole dell’europarlamentare del Movimento 5 Stelle Danilo Della Valle, che ha commentato l’intervento in videoconferenza del presidente ucraino Volodymyr Zelensky nel corso della plenaria convocata in via straordinaria al Parlamento europeo in occasione dei mille giorni dall’inizio dell’invasione russa in Ucraina.

