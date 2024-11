“Non volevamo finire in brutti giri di spaccio, quello stupefacente era esclusivamente a nostro uso“. Così si è difesa la coppia cremonese, lui 46 anni, lei 41, finita in arresto lo scorso agosto per coltivazione e detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti. Oggi, però, i due conviventi, entrambi con un lavoro stabile, assistiti dall’avvocato Paolo Brambilla, hanno patteggiato una pena di due anni ciascuno.

Nella loro abitazione, dopo aver ricevuto una segnalazione, i carabinieri avevano trovato sei piante di canapa indiana e quasi un chilo di marijuana, conservata in buste di cellophane e in barattoli di vetro. Nel giardino adiacente la casa erano state sequestrate le sei piante di altezza compresa tra i 2 e i 2,5 metri che venivano coltivate dai due imputati. Oggi la coppia, dopo quasi due mesi di arresti domiciliari, è libera.

I due hanno negato lo spaccio, e spiegato di aver deciso di coltivare le piante solo per uso personale, sostenendo di aver sempre voluto evitare di entrare in contato con gli spacciatori locali.

Sara Pizzorni

© Riproduzione riservata