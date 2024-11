È un appuntamento particolarmente sentito dai donatori, l’annuale assemblea dei soci sostenitori dell’Avis, svoltasi domenica mattina nella sede di via Massarotti, a Cremona. Dopo il saluto del presidente dell’Avis comunale, Giuseppe Scala, e la relazione di Carla Pozzali, segretaria del Comitato Soci Sostenitori, all’ordine del giorno anche la consegna della Targa speciale di benemerenza 2024 e la consegna delle Borse e Premi di Studio (15 gli studenti premiati).

I soci sostenitori – ha detto Scala – sono i cittadini che, non potendo donare il sangue, intendono aiutare l’Associazione in altro modo. Obiettivo è quello di favorire lo sviluppo dell’Avis e la collaborazione nell’azione di promozione del dono del sangue. Il Comitato cremonese è il primo di questo tipo costituitosi in Italia. Quest’anno celebra il suo 78° di costituzione, essendo nato nel 1946 su spontanea iniziativa di un gruppo di cittadini in occasione di una indimenticabile riunione di donatori di sangue per ridare vita all’Avis dopo il periodo bellico.

