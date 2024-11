Inarrestabile Davide Simonetta. Autore, compositore, produttore discografico made in Bagnolo Cremasco, ottiene nuovi e prestigiosi riconoscimenti. Si tratta dei premi SIAE come miglior canzone per “Due vite”, di Marco Mengoni.

Il brano che ha vinto il Festival di Sanremo 2023 è stato premiato durante la serata presentata da Amadeus dei SIAE Awards, in particolare come canzone più trasmessa nella sezione “Locali da ballo con musica live”, e come miglior canzone “Social Italia – Video Streaming”. Sul palco a ritirare i premi, insieme a un emozionantissimo Simonetta, anche gli altri autori del brano ossia Davide “Tropico” Petrella e lo stesso Marco Mengoni.

“È un lavoro di creatività che arricchisce – ha detto proprio Mengoni sul palcoscenico, parlando di come nasce una canzone – Ancor più se lo fai con persone come loro, che già sono artisti, con un progetto e un bagaglio”.

“È stata una canzone che ha richiesto un processo creativo lunghissimo, si parla di mesi”, ha aggiunto Davide. “Quindi secondo me il messaggio che deve passare è che dietro a tutto questo c’è un lavoro gigantesco”.

Ad applaudire il talento cremasco, dal pubblico, anche la neo-moglie Veronica Ferraro: il loro matrimonio da favola lo scorso settembre.

