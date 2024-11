È stata presentata alla Biblioteca Statale di Cremona la traduzione in Lis (Lingua dei Segni) de “Il Piccolo Principe” di Antoine de Saint Exupéry. Una traduzione che mancava e che è stata resa possibile grazie al progetto BibliotecAperta libri tra le mani nell’ambito del Pnrr finanziato da “Unione Europea – NextGeneration Eu”.

Se la settimana scorsa il capolavoro di Antoine de Saint-Exupéry ha raggiunto il notevole traguardo della seicentesima traduzione, come annunciato dalla Fondazione Antoine de Saint-Exupéry che ha presentato la traduzione de “Il Piccolo Principe” (Sagla Massi Bibbi) in Dulegaya, la lingua degli indigeni Guna che vivono tra Panama e Colombia, quella in Lis progettata a Cremona ed eseguita dall’Associazione Guanti Rossi di Milano è la numero seicentouno.

Nella sala Carini Dainotti, alla presenza dell’Ente nazionale sordi – sezione di Cremona e dei suoi numerosi associati, è stato illustrato il progetto di traduzione iniziato nel 2023, nella ricorrenza dell’80° anniversario della pubblicazione dell’opera a New York. La direttrice della Biblioteca Statale Raffaella Barbierato ha ripercorso le tappe che hanno consentito la realizzazione della traduzione, dalla fase progettuale a quella operativa.

Il prof. Pietro Celo, docente Lis presso il Dipartimento delle Discipline Umanistiche, Sociali e delle imprese culturali dell’Università degli Studi di Parma ha evidenziato la peculiarità e la dignità del testo tradotto inteso come testo autonomo con sue caratteristiche specifiche che la traduttrice Lis, dr.ssa Nicole Vian, ha esplicitato. Infine il prof. Fabio Perrone, del Rotary e-Club Homaranismo, ha illustrato come il progetto di traduzione Lis cremonese sia stato presentato e valorizzato nel 2023 e nel 2024 attraverso concerti organizzati col violino “Saint Exupéry” in prestigiose sedi quali l’Aeroporto Militare “Mario Aramu” e il Museo Saint-Exupéry di Alghero, il Musée de l’Aviation Militaire di Payerne in Svizzera e la Fondation Antoine de Saint Exupéry pour la Jeunesse di Parigi, ottenendo sempre unanime riconoscimento.

La meritoria opera di traduzione integrale Lis de “Il Piccolo Principe” ha posto Cremona in un quadro d’eccellenza nell’ambito di accessibilità e welfare culturale, trovando terreno fertile grazie all’operato della Biblioteca Statale e alla lungimiranza della sua direttrice Raffaella Barbierato. L’incontro è stato tradotto dalla dr.ssa Gabriella Petrone, interprete LIS, che ha ringraziato tutti i partner intervenuti a vario titolo a supporto e nella promozione del progetto: Stato maggiore dell’Aeronautica, Ambasciata di Francia, Università degli Studi di Parma-Dipartimento DUSIC, Rotary Club di Alghero Distretto 2080, Rotary e-Club Homaranismo Distretto 2072, Museo Mase di Alghero, Parco di Porto Conte e Area Marina Protetta di Capo-Caccia Isola Piana, Academia Cremonensis e Associazione Guanti Rossi.

