Al termine della sfida tra Cremonese e Frosinone, valida per la 14ª giornata di Serie BKT 2024-25, il centrocampista grigiorosso Luca Zanimacchia è intervenuto in conferenza dalla sala stampa dello Zini. Ecco le sue dichiarazioni.

La Cremo è parsa molto bloccata, forse preoccupata dalla situazione che stava vivendo prima di oggi. Tu come hai visto la partita?

“Io l’ho vista bene, noi siamo ragazzi e percepiamo cosa c’è all’esterno ma dobbiamo pensare solo al campo. Oggi contava vincere, sappiamo di dover fare di più ma secondo me siamo sulla strada giusta. La sensazione in campo era di grande energia e compattezza”.

Cosa non ha funzionato nella gestione precedente?

“Il cambio di allenatore è una cosa che riguarda più la società che noi giocatori. Questo ci deve responsabilizzare, perché in campo andiamo noi. Le aspettative esterne sono alte, così come le nostre, ma sicuramente noi dobbiamo metterci qualcosa in più. In queste due settimane abbiamo lavorato veramente bene, adesso ci aspetta la sfida al Sudtirol che è un’altra partita importante”.

Come ha reagito il gruppo al ritorno di mister Stroppa?

“Il mister è tornato con ancora più carica e ancora più voglia, anche noi abbiamo grande voglia di mostrare quanto fatto lo scorso anno e fare meglio a livello di prestazioni. Dobbiamo lavorare a testa bassa e pensare partita dopo partita”.

La Cremo ha sbagliato qualche occasione di troppo…

“Le occasioni sono state tante e chiare, dobbiamo finalizzare meglio e costruire meglio l’azione. Abbiamo giocato con le nostre idee e la nostra identità che ci ha contraddistinto l’anno scorso. L’unica strada è quella di giocare e dimostrare il nostro valore”.

