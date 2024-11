Iniziative anche in tribunale a Cremona in occasione della giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne. Per sensibilizzare l’opinione pubblica ad unirsi a combattere contro la violenza di genere, il Comitato Pari Opportunità dell’Ordine degli avvocati di Cremona ha appuntato sulle giacche degli avvocati maschi e di tutti gli utenti uomini che si trovavano a palazzo di giustizia una coccarda rossa come simbolo.

Tutti hanno accettato di buon grado di indossare il simbolo antiviolenza. Due fiocchi rossi hanno avvolto anche le colonne nel cortile del tribunale.

“Abbiamo organizzato questo flash mob“, hanno spiegato Pia Gerevini, presidente del Comitato Pari Opportunità dell’Ordine degli avvocati, la collega Chiara Tomasetti e il presidente dell’Ordine degli avvocati Alessio Romanelli, “per ricordare questa giornata, di cui bisogna continuamente parlare. Fondamentale il tema dell’educazione, che deve essere impartita sia nelle scuole che nelle famiglie: imparare a rispettare le donne è un dovere per tutti”.

Sara Pizzorni

