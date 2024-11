Un volume monografico per raccontare, in chiavi diverse, e dare nuovo lustro ad un pittore e architetto forse poco noto al grande pubblico. È stata una partecipata presentazione, quella che si è tenuta nel pomeriggio di martedì nel Museo archeologico San Lorenzo di Cremona, dedicata al lancio del libro Girolamo da Carpi, curato dalla docente universitaria Anna Maria Riccomini e dalla studentessa Claudia Magna.

“Andiamo a presentare un catalogo di disegni di Girolamo da Carpi – ha affermato la professoressa Riccomini – un artista rinascimentale ferrarese, che è stato a Roma alcuni anni, a metà del Cinquecento, dove ha disegnato diverse sculture antiche. Un tema molto sentito sia da me che da Claudia, entrambe archeologhe”.

“È molto importante presentare questo libro al Museo archeologico – conferma la conservatrice del San Lorenzo, Marina Volontè – anche considerando quanto fatto nei suoi anni di attività dall’artista; sicuramente una presentazione tra statue e frammenti monumentali è particolarmente suggestiva”.

Il catalogo è nato in seguito da una lunga e costante ricerca, come confermato anche dalle autrici. “Il frutto di un anno di studio a Torino – dice Claudia Magna – e il proseguimento del mio tirocinio in università. Sono arrivata nella città piemontese proprio con l’obiettivo specifico di studiare i disegni di Girolamo; partendo dagli studi della professoressa Riccomini, questo catalogo si è poi via via arricchito con ulteriori ricerche, che abbiamo condensato in quest’opera”.

“I disegni sono molto belli, sono stati studiati più di 50 anni fa da uno storico dell’arte – prosegue la docente – che li ha però pubblicati senza occuparsi tanto dei pezzi antichi, con foto molto piccole. Noi abbiamo un catalogo con foto tutte nuove, scattate ex-novo, che meritano perché i disegni sono veramente di qualità molto alta”.

“Dedico volentieri questo volume a tutti gli studenti che hanno voglia di continuare a fare ricerca, che è sempre una bellissima esperienza” ha poi concluso Riccomini.

