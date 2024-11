La mattina del 26 novembre, poco prima delle 8, i Carabinieri della Stazione di Sospiro hanno ritrovato un’auto rubata alcune ore prima. I militari erano impegnati in un servizio di controllo del territorio, in località Sette Pozzi del comune di Malagnino quando, nei pressi della Sp 87, ha notato un’auto aperta e con le chiavi inserite.

Da una verifica iniziale, l’auto, una Volkswagen, non risultava rubata, ma per scrupolo i Carabinieri hanno comunque voluto contattare il proprietario. Questi ha riferito di avere subito il furto del veicolo alcune ore prima e di non avere ancora formalizzato la denuncia.

Era andato a lavorare di notte in una località del comune di Malagnino e aveva lasciato il mezzo aperto e le chiavi inserite. Uscendo dal lavoro, intorno alle 4.30, si era reso conto che l’a vettura era sparita. In mattinata ha quindi formalizzato la denuncia, e i militari hanno effettuato i rilievi e gli accertamenti tecnici necessari per cercare di capire l’identità del ladro e se il veicolo fosse stato utilizzato per commettere dei reati. Al termine delle attività tecniche il mezzo è stato restituito al proprietario.

© Riproduzione riservata