“Mettetevi il cuore in pace, il governo è ben saldo. Crescono i consensi. Siamo una coalizione con sensibilità diverse, le divergenze possono capitare, ma rientreranno a breve. E’ raro vedere un governo che dopo due anni vede aumentare i consensi.” A Cremona per l’inaugurazione delle Fiere Zootecniche, la ministra del Turismo Daniela Santanchè ha risposte anche ad alcune domande sulle questioni politiche rimaste in sospeso nel centrodestra cremonese e all’interno del partito dallo scorso settembre dopo le incomprensioni legate alle elezioni provinciale.

“Noi stiamo lavorando per andare d’accordo tutti insieme, non è qualcuno deve pensare che ci sono ci sono geni in panchina, questi io non li vedo”, ha detto utilizzando una frase sibillina che potrebbe essere rivolta agli alleati di Lega e FI che dopo il 29 settembre hanno innalzato un muro nei confronti di FDI per i mancati chiarimenti sui voti mancati al candidato unitario per le Provinciali Alberto Sisti. Ma il messaggio potrebbe anche essere rivolto a chi, all’interno della stessa FDI, ha criticato più o meno apertamente la dirigenza locale. “Dobbiamo lavorare insieme – ha aggiunto Santanché – Ventura ha vinto un congresso, lo strumento più democratico che ci sia, e si cercherà di trovare una sintesi”.

L’intervista di Giovanni Palisto

© Riproduzione riservata