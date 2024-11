Lo scorso luglio un pusher di 21 anni era stato arrestato dai carabinieri che in casa sua a Monte Cremasco avevano trovato 560 grammi di droga, denaro e bilancini. Oggi il giovane, con alle spalle precedenti penali, è stato condannato ad una pena di 4 anni, 2 mesi e 18.600 euro di multa. L’accusa era quella di spaccio e detenzione di stupefacenti, in particolare hashish e ketamina.

Grazie alla segnalazione di un sospetto viavai di persone attorno all’abitazione dell’imputato, i carabinieri avevano fermato un diciottenne, entrato ed uscito dalla casa nel giro di pochi minuti. Il giovane era in possesso di circa 6 grammi di hashish. Poco dopo, i militari avevano bloccato un altro ragazzo di 23 anni, trovato in possesso di quasi due grammi di hashish. Entrambi erano stati segnalati alla Prefettura come consumatori.

A quel punto i militari avevano bussato alla porta dell’abitazione, ma il residente, il 21enne, aveva fatto resistenza, rifiutandosi in un primo momento di farli entrare. Ma poi era scattata la perquisizione, in seguito alla quale erano stati trovati diversi panetti di hashish per un peso di 535 grammi, oltre 25 grammi di ketamina, denaro per diverse centinaia di euro, un coltello sporco di stupefacente e due bilancini elettronici di precisione.

Tutto il materiale era stato sequestrato, e il 21enne dichiarato in arresto per spaccio e detenzione ai fini di spaccio di droga. Dopo la convalida dell’arresto era stato posto agli arresti domiciliari, dai quali il giovane era evaso, finendo di nuovo nei guai. Oggi la condanna per spaccio. Attualmente il ragazzo è sottoposto alla misura dell’obbligo di firma in caserma.

Sara Pizzorni

© Riproduzione riservata