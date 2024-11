Tutti puntuali, alle 12:30 gambe sotto il tavolo: si mangia! Dopo il successo dell’edizione della scorsa primavera, le cuoche e i cuochi comunali di Cremona insieme con la ditta di ristorazione Camst hanno invitato bambini e soprattutto i genitori a scuola per un pranzo insieme.

Siamo alla scuola primaria Stradivari, in via San Bernardo a Cremona. Due i menu proposti, entrambi antipasto, bis di primi, secondo e dolce, con tanto di saluto dello chef. Genitori e bambini, questa volta fin dall’asilo nido, hanno potuto prenotare e scegliere per tempo. L’occasione per permettere, soprattutto ai genitori, di assaggiare ciò che i loro figli mangiano tutti i giorni, da qui la scelta di organizzare questa giornata in un sabato.

Il servizio di Giovanni Rossi

