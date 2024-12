Rossella Galletti ha presentato il suo ultimo libro nella chiesa di Santa Lucia a Cremona. Si chiama “Con Celestino nella chiesa di Santa Lucia” ed è un racconto per bambini, per fare scoprire loro le meraviglie della chiesa dedicata alla Santa. Quest’anno, grazie alla collaborazione del CrArT di Cremona, la storia della Santa è stata raccontata da diversi punti di vista, diretti proprio ai più piccoli, come ha fatto Tommaso Giorgi durante la presentazione in chiesa, e i bambini sono rimasti in silenzio e ad ascoltare. Presente anche Don Bandirali che ha annunciato la pubblicazione di un volume unico sulla storia di Santa Lucia il 14 dicembre alle 17. I proventi delle vendite del libro saranno destinati al finanziamento dei lavori di restauro della chiesa di Santa Lucia. I bambini avranno modo di portare fino al 13 dicembre in alcune ceste posizionate nella chiesa giocattoli tenuti bene, cibi per l’infanzia, calze antiscivolo per bambini destinati ad alcune strutture del territorio (Centro aiuto alla vita, Casa Nostra Signora e casa sant’Omobono). Federica Bandirali

