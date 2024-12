“Cremona è Magnifica. Celebre per la sua tradizione liutaria, patria del maestro Stradivari, ma anche di Sofonisba Anguissola pittrice e simbolo dell’emancipazione femminile. Una città che riserva molte sorprese, per la sua storia antica. per la sua cucina, che deve la sua ricchezza di piatti alla presenza del Po. Il fiume infatti è stato storicamente un’importante via di commercio di prodotti di tutti i tipi, che sono all’origine delle ricette cremonesi, il risotto con la zucca, la spongata con la frutta secca e le spezie e soprattutto i marubini! Il Torrazzo è uno dei campanili più alti d’Italia mentre il suo torrone è famoso in tutto il mondo! Cremona vi aspetta!”: parola di Alessandro Borghese, in città per girare la puntata dedicata alla nostra città di “4 Ristoranti”. Un elogio che sta facendo il giro del web e dei social e che ha raccolto migliaia di like in pochi minuti. Il lungo post a corredo di una sua foto in Piazza del Comune e una del Duomo.

Federica Bandirali

