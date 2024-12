Lite e botte nella tarda mattinata di venerdì in via dei Partigiani, quartiere San Felice, dove un corriere e un imprenditore hanno avuto una violenta discussione. Il trasportatore è entrato nel cortile privato di un’azienda, allo scopo di fare manovra, senza accorgersi che era appena stato steso l’asfalto fresco.

Il titolare, vedendo quanto stava accadendo, è uscito e ha iniziato ad inveire con l’autista. Ne è scaturita una lite, che in poco tempo è degenerata nella violenza fisica. Ad avere la peggio è stato il corriere, un 42enne, per il quale si è reso necessario chiamare il 118. I soccorritori, giunti sul posto con l’ambulanza, dopo aver accertato le condizioni del ferito lo hanno trasportato in ospedale in codice giallo. Per i rilievi del caso sono intervenuti i Carabinieri di Cremona.

