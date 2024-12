La Cremonese è completamente uscita dalla crisi? La risposta arriverà dalla sfida di campionato in programma oggi allo Zini (calcio d’inizio previsto per le ore 15). Finora il ritorno di Stroppa ha sicuramente giovato ai grigiorossi, visto che sono arrivate due vittorie (contro Frosinone e Sudtirol) segnando in tutto cinque gol e mantenendo sempre inviolata la propria porta. Due successi che, complice qualche passo falso delle rivali, hanno rilanciato in classifica la Cremo.

Allo Zini arriva la Reggiana dei tanti ex, su tutti l’allenatore Viali, e l’occasione è ghiotta per allungare la striscia di vittorie consecutive, magari rosicchiando qualche altro punticino a chi sta davanti. Gli emiliani hanno ottenuto solamente tre punti nelle ultime sei giornate e sono precipitati in piena zona playout. Sarà quindi una Reggiana alla disperata ricerca di punti in chiave salvezza quella si ritroverà di fronte la Cremonese.

Sicuramente, come sempre in questo sport e in modo particolare in Serie B, l’impegno non andrà sottovalutato, ma sulla carta i grigiorossi hanno tutte le qualità per fare loro la contesa e dare continuità al percorso intrapreso con il ritorno del tecnico di Mulazzano. Se la squadra ha davvero superato tutti i problemi e acquisito la mentalità da big del campionato, allora tenterà di approfittare del momento no della Reggiana dimostrando la propria forza e lanciando in via definitiva un messaggio alle altre pretendenti alla promozione.

Insomma, dalla sfida contro la Reggiana i tifosi si aspettano l’ulteriore conferma che questa Cremonese ha superato tutte le sue incertezze ed è pronta a puntare in alto, cercando di risalire sempre di più la graduatoria partita dopo partita.

Per quanto riguarda le scelte, mister Stroppa dovrà fare i conti con un piccolo allarme in difesa, dove mancheranno per infortunio il giovane Moretti e, soprattutto, capitan Bianchetti. Davanti a Fulignati, la retroguardia a tre dovrebbe essere composta da Antov, Ravanelli e Lochoshvili. Sulle corsie esterne dovrebbero partire dal primo minuto Zanimacchia e Sernicola. In mezzo al campo la regia sarà affidata a Castagnetti (con Majer come alternativa, magari a gara in corso), Collocolo agirà da mezzala destra, mentre per il ruolo di mezzala sinistra sarà ballottaggio tra Buonaiuto e Vandeputte (che contro il Sudtirol ha dato segnali di ripresa, sfornando due assist e colpendo una traversa). In attacco ci sono pochi dubbi, con Bonazzoli e Vazquez titolarissimi considerato l’ottimo stato di forma che stanno attraversando.

Mauro Maffezzoni

© Riproduzione riservata