A tre anni dallo scoppio della guerra in Ucraina, la situazione è ben lontana dall’essere risolta, e continua a servire aiuto. A questo proposito, la soprano Nadia Petrenko lancia un appello e torna a raccogliere aiuti per la popolazione.

Durante tutta la giornata di domenica, dalle 11 alle 19, sarà quindi possibile portare il proprio contributo al teatro Filodrammatici. Da un lato per i feriti in ospedale si raccoglie biancheria maschile, magliette,calze, pantaloni sportivi, prodotti dell’igene, schiuma da barba, salviette umide. Dall’altra, per i soldati in trincea, si raccolgono caffè, te, cacao solubili, cibi di lunga scadenza, biscotti. Servono anche coperte, guanti, cappelli invernali.

“L’aggressore russo ha portato sulla terra ucraina la morte, le lacrime, le torture barbariche, i profughi, i bombardamenti terribili” evidenzia Petrenko. “Gli uomini e le donne ucraini combattono con coraggio mai visto, difendendo la propria terra e difendendo anche l’Europa dalla dittatura di Putin”.

