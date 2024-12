Maxi tamponamento, con giallo, lungo la strada Asolana in territorio di Piadena Drizzona, sul tratto che arriva da San Giovanni in Croce. L’episodio è avvenuto nel tardo pomeriggio di sabato, attorno alle 17.30 e ha coinvolto addirittura sette auto. O forse otto.

Perché il giallo sta proprio qui: la prima auto, quella che ha riportato i danni maggiori, infatti, era seguita da una Jeep che nella parte anteriore non aveva che poche ammaccature. E’ quindi possibile che tra le due auto ve ne fosse un’altra, che avrebbe però fatto perdere le tracce. Sul fatto indagano i Carabinieri di Piadena Drizzona, costretti a un super lavoro anche per regolare il traffico.

Questo perché, oltre alle prime due (o tre) auto, il tamponamento è proseguito a catena coinvolgendo altre cinque automobili. In totale sono state undici le persone assistite sul posto dai soccorsi: in particolare un ragazzo di 17 anni, due ragazzi di 18 anni, una ragazza di 18 anni, quattro uomini di 30, 32, 33 e 97 anni e tre donne di 36, 58 e 86 anni. Per fortuna nessuno ha riportato ferite gravi.

Giovanni Gardani

