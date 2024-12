Cremona protagonista alla cena di Gala della Prima della Scala: lo chef stellato Andrea Aprea ha creato un menù dedicato a Giuseppe Verdi e ha provato a reinterpretare i suoi gusti culinari in chiave moderna e tradizionale.

Ospiti della blindatissima cena alla Società del Giardino di Milano, dopo la Prima della scala, 500 selezionati ospiti tra cui le più alte autorità politiche della serata, dal presidente del Senato Ignazio La Russa al sindaco di Milano Beppe Sala.

Il menù della serata, come si vede chiaramente dalla foto, ha previsto anche la mostarda con il lesso. Ma non una mostarda qualsiasi: quella di Cremona. Con tanto di località specificata. Come dire, un’eccellenza da portare su una delle tavole più mediaticamente esposte di tutto l’anno. E il piatto-cosi come tutto il

Menù- in effetti è stato gradito/graditissimo dagli ospiti.

