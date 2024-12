L’azienda Cieffe di Soncino, partner strategico dei principali brand mondiali del lusso nella confezione di capi prêt-à-porter di alta gamma, prosegue e consolida l’esperienza della sua Academy interna, giunta al secondo anno. Il progetto è stato realizzato per introdurre al mondo del lavoro giovani di talento desiderosi di apprendere le competenze e i valori del saper fare manifatturiero italiano, che rappresenta un’eccellenza a livello globale.

Con l’iniziativa, Cieffe continua a dare la possibilità – ogni anno scolastico – a circa 20 ragazze e ragazzi provenienti dai principali istituti superiori e facoltà di Design di Milano e delle province di Brescia e Cremona, di iniziare un periodo di tirocinio all’interno dell’azienda, a stretto contatto con i dipendenti, per apprendere direttamente sul campo i segreti di un lavoro in cui manualità, esperienza e tecnologia permettono di creare prodotti unici.

Dopo l’avvio con l’anno scolastico 2023/2024 – che ha visto la partecipazione di 150 giovani – Cieffe Academy prosegue nell’anno in corso rinnovando la sua partnership con Apindustria Confimi Cremona, che ha supportato il lancio dell’iniziativa e continua a sostenere numerose iniziative di Cieffe in ambito HR. Per il ciclo 2024/2025, il progetto arriva a coinvolgere complessivamente circa 200 studentesse e studenti (+33% dalla partenza) ed estende la collaborazione a nuovi istituti superiori e facoltà di design del territorio.

Oltre alle quattro realtà già coinvolte a oggi – Cfp Zanardelli, Gruppo Foppa e Laba-Accademia di Belle Arti (Brescia), Iss Antonio Stradivari (Cremona) – entrano, infatti, a far parte di Cieffe Academy altre tre ulteriori scuole e accademie – Zea-Zanardelli Education Academies di Brescia, Ied e Naba di Milano – continuando così a implementare il numero delle istituzioni scolastiche coinvolte nella partnership.

“Con il prosieguo dell’esperienza dell’Academy, Cieffe conferma il supporto concreto a favore del passaggio generazionale, necessario per mantenere quelle competenze nell’alto artigianato industriale e quel “saper fare” sartoriale che rendono l’Italia un’eccellenza mondiale e che, altrimenti, andrebbero perse. Siamo particolarmente orgogliosi, con questo progetto, di dare l’opportunità a ragazze e ragazzi volonterosi e talentuosi di poter imparare un mestiere e di iniziare a lavorare con i più importanti brand del lusso mondiale, coniugando la manualità e la tradizione con l’innovazione tecnologica. Cieffe Academy, inoltre, ha anche l’ambizione di trasmettere alle nuove generazioni la sensibilità verso il tema della sostenibilità della produzione, a cui da sempre prestiamo una grande attenzione”, commenta Marco Panzeri, Ceo di Cieffe

“Anche per questo secondo anno, al termine del programma circa 15 tra le ragazze e i ragazzi partecipanti saranno inseriti in azienda come tirocinanti, andando ad affiancare sarte, modelliste e il team di Ricerca e Sviluppo interno. Nel corso della loro esperienza in Cieffe, i giovani potranno misurarsi fin da subito con attività quali la realizzazione dei cartamodelli, l’uso della realtà virtuale per la prototipazione rapida, il taglio a mano e laser e la progettazione in 3D con nuovi materiali hi-tech” commenta Marina Forte, HR Director di Cieffe.

I giovani avranno, inoltre, la possibilità di partecipare a workshop e project work, sviluppare la tesi di laurea, partecipare a open day, job fair e career day. Infine, grazie alla collaborazione con Gruppo Foppa, è prevista anche l’assegnazione di due borse di studio “training-on-the-job”, una per merito e una per reddito, ad altrettanti partecipanti meritevoli.

Il progetto Cieffe Academy e il contestuale avvio del programma di sostegno alla valorizzazione e alla custodia del saper fare artigiano, rappresentano un ulteriore tassello del percorso di sviluppo intrapreso negli ultimi anni da Cieffe con l’obiettivo di creare una piattaforma integrata per raggruppare la maggior parte delle fasi della produzione entro 150km dalla sede di Soncino (CR), facilitando la logistica, incrementando la sostenibilità e massimizzando il controllo della qualità per i clienti.

L’Academy si inserisce, inoltre, nella strategia di Employer Branding e Talent Attraction di Cieffe per sistematizzare e aumentare le opportunità di inserimento di giovani talenti in azienda. Dopo il primo ciclo, nell’anno scolastico 2023/2024, sono stati complessivamente 18 le ragazze e i ragazzi che hanno effettuato uno stage in azienda. Di questi ultimi, cinque sono rimasti in Cieffe, dove stanno continuando il loro percorso professionale negli ambiti di Sartoria, Controllo Qualità, Ricerca &Sviluppo e Product Development.

Cieffe ha chiuso il primo semestre del 2024 con un fatturato di circa 24 milioni di euro, in linea con il risultato del primo semestre 2023. La proiezione sui ricavi alla fine del 2024 è prevista a €50 milioni, con un Ebitda in crescita, superiore al 12% dell’anno precedente. I ricavi complessivi aggregati – tenendo conto della capogruppo e delle controllate – ammontano a €31,2 milioni nei primi sei mesi del 2024. Un quadro di tenuta rispetto al primo semestre del 2023, che posiziona il gruppo in controtendenza rispetto al settore moda e lusso – attualmente caratterizzato da significative contrazioni – e conferma l’efficacia e la solidità del progetto industriale di Cieffe.

