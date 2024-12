Ha sferrato un pugno al vigilante del supermercato Carrefour di via San Tomaso ed è finito in manette. Ieri sera verso le 22 la polizia ha arrestato un nigeriano di 35 anni, da otto anni in Italia, da quattro a Cremona, con l’accusa di rapina impropria. Dalla ricostruzione effettuata, l’uomo, ospite della Casa dell’Accoglienza, è entrato nel supermercato dove ha regolarmente comprato un succo di frutta. Poi è uscito per rientrare subito dopo.

Secondo la sua versione, si sarebbe dimenticato alle casse lo zaino, ma l’addetto alla sicurezza non gliel’avrebbe voluto restituire. Così il nigeriano, che era piuttosto alterato, per ripicca si è appropriato dello zaino del vigilante, che è stato colpito al volto con un pugno. Da lì ha chiamata agli agenti della Questura che una volta intervenuti hanno fermato il 35enne, condotto negli uffici della Questura ed identificato. L’uomo, che parla poco l’italiano, ha alle spalle una condanna per resistenza a pubblico ufficiale e ha fatto richiesta di protezione internazionale.

Oggi lo straniero è stato accompagnato in tribunale per il processo per direttissima. Era assistito dall’avvocato Raffaella Buondonno. Il giudice ha convalidato l’arresto e disposto la misura dell’obbligo di firma tutti i giorni in Questura. Il legale ha chiesto i termini a difesa, e l’udienza è stata aggiornata al prossimo 13 gennaio.

Sara Pizzorni

