Il Tar di Brescia ha respinto il ricorso presentato da Albino Gorini, candidato sindaco di Grumello Cremonese alle elezioni dell’8-9 giugno scorsi, sconfitto per un voto da Maria Maddalena Visigalli, la sindaca riconfermata alla guida del paese.

L’udienza è stata discussa nella mattinata di mercoledì con le parti in aula. Gorini era assistito dagli avvocati Erminio Mola, Anila Halili e Ilda Bego, il Comune dall’avvocato Marzia Soldani, e la sindaca era rappresentata dall’avvocato Roberto Maria Dall’Olmo.

“Hanno respinto il nostro ricorso e dichiarato inammissibile anche quello presentato dal sindaco attualmente in carica” spiega Halili. “Non conosciamo però ancora le motivazioni della sentenza. Per questo ci riserviamo di fare una valutazione e decidere in un secondo momento se impugnare la sentenza ricorrendo al Consiglio di Stato”. La suddetta motivazione, sarà disponibile tra una decina di giorni.

La partita si giocava sull’interpretazione di due schede elettorali, considerando che la vittoria di un candidato sull’altro è dipesa da un solo voto, che aveva portato alla riconferma della sindaca Visigalli. Nel ricorso si chiedeva il riconteggio delle schede nulle e bianche delle tre sezioni elettorali del Comune. Nel dettaglio, Visigalli aveva totalizzato 440 voti, contro i 439 di Gorini.

Laura Bosio – Sara Pizzorni

© Riproduzione riservata